© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bari continua a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi per l’attacco visto l’addio di Floriano e quello probabile di Ferrari. L’ultimo nome sondato dalla dirigenza barese è quello di Kevin Piscopo in uscita dall’Empoli dove ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione e dove rischia di trovarne ancora meno visti gli arrivi di La Mantia, Tutino e Ciciretti in azzurro. Secondo quanto raccolto da Tuttobari.com i primi contatti con l’Empoli e l’entourage del giocatore sarebbero positivi, ma c’è da vincere la concorrenza di diversi club fra cui quella Carrarese in cui Piscopo ha fatto ottime cose nella passata stagione.