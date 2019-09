© foto di Federico De Luca

Il patron del Carpi Stefano Bonacini torna a parlare dopo un lungo silenzio dalle colonne della Gazzetta di Modena analizzando il momento della squadra e tornando sulle voci di una cessione: “Dopo cinque giornate andrei cauto sui giudizi, ma questa squadra ha 4-5 giocatori dai valori importanti. Vano per esempio è un giocatore da alta Serie B e quando lo presi l’anno scorso sapevo che avrebbe fatto bene, sembra di vedere Lasagna e ha ancora potenziale inespresso. - continua Bonacini – Quest’estate si era chiuso un ciclo, avevo voglia di tornare a tempo pieno in azienda, ma non c’è stata la possibilità di vendere e siamo contenti di continuare. Modena e Reggiana? Hanno proprietà forti, continuo a smentire una mia possibile entrata in quelle due società”.