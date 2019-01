Fonte: TuttoC.com

"Ora non ci resta che giocare e vincere". Idee chiare per Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, ai colleghi de Il Tirreno che fa il punto della situazione in casa toscana alla ripresa degli allenamenti: "L'ho trovata bene. Questi sono ragazzi seri. Si sono presentati tutti col peso giusto. Nessuno ha sgarrato. Tutti hanno ripreso gli allenamenti con voglia ed intensità. Adesso dobbiamo solamente giocare le partite e vincerle. Caccavallo e Bentivegna devono solo ritrovare la condizione ideale, e non è facile. Devono allenarsi e portare avanti il loro percorso. Coralli? Ha superato lo stiramento e si allena insieme al resto del gruppo".