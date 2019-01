© foto di Giuseppe Scialla

La storia fra l’attaccante Antonio Floro Flores e la Casertana potrebbe non essere finita. Nonostante il rendimento del calciatore sia stato finora sotto le attese, anche a causa di qualche difficoltà nel trovare la condizione fisica e un infortunio muscolare che ha influito sul suo percorso in rossoblù, il giocatore non ha mai fatto mancare l’impegno e nelle ultime due gare ha mostrato buone giocate. Il primo contatto fra il presidente Giuseppe D’Agostino e l’entourage del calciatore, come riporta Il Mattino, è stato positivo e ora si attende il faccia a faccia fra lo stesso numero uno e Floro Flores per trovare un’intesa per continuare insieme almeno fino al termine della stagione.