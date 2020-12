Catania, Tacopina punta il closing entro Natale ma serve la riduzione del debito

L’inizio dell’era Tacopina a Catania potrebbe essere il regalo per i tifosi dell’Elefantino di questo fine 2020. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il manager italo-americano punta a chiudere l’acquisizione del club etneo per la fine dell’anno ed ha iniziato, a tal proposito, il pressing nei confronti di Sigi, attuale proprietaria della società. Prima del closing, però, Tacopina vuole delle garanzie in merito alla riduzione del debito della società prima di iniziare fin da subito sugli investimenti per rafforzare la squadra sul mercato di gennaio.