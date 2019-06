Cesena, Cappellini: "Rinnovo? Prima il cuore, poi il portafoglio"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il centrocampista Nicola Capellini è pronto a prolungare il proprio rapporto con il Cesena e dare il suo contributo anche in Serie C: “Pelliccioni mi ha detto che mi stima come calciatore e come uomo, ho sensazioni positive per il rinnovo anche se tocca aspettare come del resto a tutti i miei compagni di squadra. - continua Cappellini a Tuttocesena.it - Un accordo per me si potrebbe trovare in due minuti d’orologio. Cesena è la mia casa, la mia squadra del cuore e i discorsi economici passano in secondo, anzi terzo, piano. La Serie C l’ho fatta per tanti anni, sia al nord sia al sud, e credo di poterla ancora fare”.