Chiacchio sull'Avellino: "C'è una cordata formata da imprenditori seri"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Come riferisce tuttoc.com, l'avvocato Eduardo Chiacchio ha parlato ai microfoni di sportchannel della trattativa in corso per la cessione dell'Avellino: "Sono stato nominato consulente legale in materia sportiva di questo gruppo interessato all'Avellino calcio. Ho letto sommariamente i documenti, abbiamo l'autorizzazione del Tribunale di Avellino per procedere all'acquisto, quindi si potrebbe procedere al closing. Non posso rivelare i programmi del gruppo, ma posso dire che ho avuto un'impressione positiva, sono imprenditori affidabili e seri".