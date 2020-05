Como, Gandler: "Stop giusto. Rischiare la vita per giocare a calcio? Non ne vale la pena"

Il CEO del Como Michael Gandler intervenuto sulla TV ufficiale del club lariano ha parlato dello stop definitivo del campionato di Serie C dicendosi concorde con la decisione presa: “La nostra posizione è sempre stata la stessa, giocare in questo momento è difficile perché non possiamo assicurare la salute a giocatori e dipendenti. Non vale la pena rischiare la vita per giocare a pallone. - continua Gandler come riporta Tuttoc.com - La Serie C è molto diversa dalla Serie A, noi formiamo i calciatori e siamo la base del calcio professionistico ma quando si parla del business diventa molto difficile".