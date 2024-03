Ufficiale Crotone, Baldini si è dimesso. E in panchin a torna mister Zauli

vedi letture

Quello che già era nell'aria dalla serata di ieri, ora diventa ufficiale. Con la nota che di seguito riportiamo integralmente, il Crotone "comunica che a seguito delle interlocuzioni avvenute nella giornata di ieri e ad attente riflessioni, nonostante il rapporto di fiducia con la società, il responsabile tecnico della prima squadra Baldini ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. A guidare la squadra, già a partire dal match casalingo di lunedì sera contro la Casertana, tornerà Lamberto Zauli.

Il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna ringraziano Silvio Baldini per la disponibilità, la professionalità e l’impegno profuso nella pur breve esperienza sulla panchina degli squali, auspicandogli le migliori fortune per il futuro.

Allo stesso tempo intendono convintamente augurare buon lavoro a mister Zauli per la ripresa del suo percorso in rossoblù".

È durata quindi solo cinque partite, nelle quali sono state centrate quattro sconfitte e un pareggio, l'avventura del trainer toscano alla guida degli squali pitagorici: a far da spartiacque, il ko contro il Monterosi, penultimo in classifica. Una gara che aveva creato una spaccatura tra Baldini e la squadra, che già a ottobre, quando Zauli venne esonerato, si era schierata a favore del mister, tanto da farlo richiamare in panchina, in quello che è stato un esonero durato poche ore.