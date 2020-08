Dg Sambenedettese: "Stiamo sviluppando l'Accademy e un progetto per femminile"

Una nuova Sambenedettese, targata patron Domenico Serafino, sta per iniziare il suo corso. Con tante novità in vista, presentate in conferenza stampa, come riferiscono i canali ufficiali del club, dal Dg Walter Cinciripini: “Il presidente ha avuto modo di conoscere le professionalità che aveva a disposizione, e lo ringrazio perché ci ha osservato e ha avuto modo di apprezzare il lavoro svolto da ciascuno di noi. Insieme al presidente abbiamo costruito un team capace e collaborativo: a parte le riconferme, abbiamo novità nella comunicazione con Federica Rogato da anni nel calcio professionistico. A Matteo Bianchini, invece, è stato affidato il ruolo di team manager. Accompagnatore della prima squadra sarà Andrea Coccia ex arbitro di Can Pro di San Benedetto; abbiamo implementato l’area marketing e commerciale inserendo altre due figure per sviluppare la branding reputation, ci siamo dedicati a creare un quartiere generale individuando un centro sportivo su base pluriennale capace di soddisfare le nostre esigenze. Stiamo sviluppando la Samb Accademy e stiamo creando un progetto per il calcio femminile: questo è un settore che sta trovando un interesse su tutto il territorio locale e nazionale e desideriamo essere pionieri in questo ambito anche grazie alla collaborazione del prof. Marco Pompa con una grande esperienza nel calcio rosa. Italo Schiavi entrerà a far parte deell’area scouting per la sua esperienza e capacità: infatti uno dei punti fondamentali del presidente è quello di scoprire talenti del territorio e molta importanza sarà data a questo settore”.