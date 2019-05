ESCLUSIVA TMW - Dg Carrarese: "Orgogliosi della stagione. Baldini trascinatore"

Si è chiusa ieri la stagione della Carrarese. La doppia sfida del primo turno della fase nazionale dei playoff ha sorriso al Pisa e per i marmiferi è iniziato il tempo dei bilanci. Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il ds gialloblu Gianluca Berti ha fatto il punto della situazione, fra presente e futuro del club. "La nostra è stata una grande annata - spiega senza mezzi termini il dirigente toscano -. Nonostante gli infortuni di elementi importanti per la squadra che ci hanno tolto tanto e le vicende legate allo stadio che ci hanno portato a giocare spesso fuori casa credo che la squadra abbia fatto un ottimo campionato. Sono orgoglioso dei ragazzi. E' mancata solo la ciliegina sulla torta nella doppia sfida col Pisa. Un plauso a loro, mentre a noi non resta che tentarci il prossimo anno".

Centro di gravità permanente della Carrarese è stato il tecnico, Silvio Baldini. Quanto è stato importante avere un allenatore come lui in panchina?

"Conosco il mister da tanti anni, quando ancora io ero ancora un calciatore, è posso dire serenamente che lui non ha niente a che vedere con la Serie C. Per noi è stato un trascinatore, Carrara è diventata casa sua e la Carrarese la sua famiglia".

Ieri nel postpartita è nata un po' di polemica a seguito di alcune dichiarazioni del tecnico del Pisa D'Angelo ("Le gare si vincono in campo, non con le parole" ndr). Cosa si sente dire?

"Sono parole che si poteva evitare, parole fuori luogo. Baldini ieri ha fatto i complimenti al Pisa ed ha elogiato i tifosi nerazzurri. Siamo rimasti esterrefatti. Magari è stato tradito dalla tensione della partita".

Tornando alla vostra stagione ha qualche rimpianto?

"No. Anche in chiave mercato abbiamo portato a termine le operazioni che reputavamo giuste per noi. Non sempre si riesce a chiudere ogni trattativa che si imbastisce, ma ogni movimento fatto è sempre stato condiviso con la proprietà e il tecnico".

Dal presente al futuro, Tavano e Maccarone li vedremo ancora a Carrara il prossimo anno?

"Ancora dobbiamo smaltire la delusione di ieri. Dalla prossima settimana inizieremo a parlare con tutti, iniziando dal tecnico, che comunque rimarrà con noi".

Chiudiamo con uno sguardo alla Serie A dove tre sue ex squadre come Empoli, Fiorentina e Genoa si giocheranno la salvezza negli ultimi 90'.

"E' una situazione surreale e personalmente mi dispiace vederle invischiate in questa situazione. Il Genoa mi ha lanciato nel grande calcio, Empoli la reputo casa mia e Firenze è la mia città: personalmente non mi resta che attendere il verdetto del campo".

Quella dei viola è però una situazione molto molto particolare.

"L'addio di Pioli e il successivo fallimento in Coppa Italia hanno fatto crollare le motivazioni e tutto questo si è trasformato in un boomerang. Domenica, senza dubbio, il Franchi e i suoi tifosi saranno fondamentali per la formazione di Montella"