ESCLUSIVA TMW - Ghirelli: "Cerignola fuori? Abbiamo rispettato le regole"

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato dalla sede del CONI ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dove si terrà il sorteggio dei calendari di Serie C, della giornata odierna e della stagione che va per prendere il via: “Intanto siamo sessanta e svolgiamo i calendari il 25 di luglio. Ci sono solo società che hanno presentato fideiussioni bancarie, non come l’anno scorso, e sono tutte di livello alto anche le assicurative. Non abbiamo risolto tutti i problemi ovviamente, dobbiamo lavorare sul rafforzamento della sostenibilità economica e dal punto di vista dell’essere territorio e giovani. Il Cerignola ha vinto il ricorso? Il Collegio di Garanzia ha detto che non c’è una perentorietà di termini perché viene dalla Serie D, e questo sarà un motivo ulteriore di intervento della FIGC che credo andrà al TAR perché se dovesse passare un elemento di questo genere determinerebbe una differenziazione e non la perentorietà dei termini che è una delle caratteristiche delle regole. Non ci sono né sé né ma. Dopodiché c’è una società molto valida, un’amministrazione comunale che ha lavorato, ma il problema sono le tempistiche relative agli interventi operati e queste secondo le valutazioni fatte non corrispondono alle regole che presiedono all’iscrizione ai campionati. Questo è”.

Per quanto riguarda l’Avellino qual è la situazione?

“Si tratta di una società di grande prestigio e storia, per noi importantissima. È regolarmente iscritta e ha da risolvere alcuni problemi e mi sembra che stia lavorando in quel senso in modo tale da avere le potenzialità di esprimersi al massimo nel nostro campionato”.

Non si rischia nulla quindi. Nessun nuovo caso come Pro Piacenza o Matera

“I casi Pro Piacenza o Matera sono fuori da questa situazione anche perché ora dopo due gare si va fuori. Bisognerà vedere e mi auguro di no perché si tratta di una città e società importante e mi auguro che trovino una soluzione”.

Quest’anno è stata un po' ridisegnata la geografia dei gironi

“Abbiamo deciso per una striscia secca sia in orizzontale sia in verticale, abbiamo cercato di valorizzare i derby sopratutto in Emilia Romagna e Toscana perché volevamo preservare questa caratteristica. Poi i numeri sono quelli, 20 per girone, e se si va a vedere non c’è una deviazione neanche minima”.

Si parte sotto i migliori auspici

“Siamo al CONI, nel salone d’onore, al centro dello sport italiano. Vorremmo mettere in campo i valori e pensare solo al pallone con un occhio alla sostenibilità economica e alla defiscalizzazione per fare in modo di costruire sia a livello immateriale sia a livello materiale, sopratutto per i giovani”.