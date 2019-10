ESCLUSIVA TMW - Ghirelli: "Confronto costruttivo. VAR? Problema di costi"

Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato a margine dell'incontro fra la classe arbitrale e i rappresentanti delle formazioni di Serie C ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

L'incontro di oggi?

"Mi sento molto soddisfatto perché si è avuta la capacità di mettere in risalto quello che è e quello che si vede in campo. Ci sono arbitri bravi che commettono errori e oggi se n'è parlato in maniera chiara, dimostrando come sia utile una collaborazione che eviti sceneggiate che inficino lo spettacolo".

Il livello qualitativo della classe arbitrale? "Bisognerà trarne conclusioni più avanti ma aver deciso di aver fare investimenti lo scorso anno sul fronte degli auricolari ha migliorato la situazione. Stiamo migliorando sotto tanti aspetti, sia sul campo che sul piano economico delle società. La scorsa stagione non voglio ricordarla per marcare anche la differenza rispetto al passato. Non ci sono più punti di penalizzazione, gli spettatori sono aumentati e la situazione è molto tranquilla. I punti di penalizzazione non erano solo un fatto estetico, ma una necessità di interrompere il circolo vizioso dei furbi. Una partita non conclusa che dobbiamo portare avanti. Dobbiamo rimanere con la guardia alta".

I prossimi step da affrontare? "In chiave Federazione credo che si debba rimettere ordine sulle normative legate ai campi sintetici. Quella è stata una pagina nera che abbiamo vissuto. L'ho vissuta in silenzio per rispetto dei tifosi del Cerignola. Spero che domani il Consiglio Federale inizia a intervenire in base ad un nostro documento che abbiamo inviato. In più dobbiamo completare la riforma della giustizia sportiva, così come quello della Covisoc. In più l'altro aspetto importante è la sostenibilità economica dei club"

Il VAR in Serie C? "Si è parlato di VAR solo per la costruzione della struttura di Coverciano fra il presidente Gravina e il presidente Nicchi. Per la Serie C l'inserimento del VAR è un problema economico. Stiamo lavorando sul fronte della formazione degli auricolari per continuare nella crescita. Al momento attuale non è proponibile".