Fedeli: "Al 99% lascio la Sambenedettese. Ma no in mezzo a una strada"

Oltre i risultati, positivi, sembra essere sempre più una convinzione quella del che Franco Fedeli ha: a fine stagione lascerà la Sambenedettese. Il patron dei rossoblù, come ha riferito noisamb.it, a margine della vittoria sulla Feralpisalò ha ribadito la sua volontà: “Onestamente non mi aspettavo questa reazione, anche perché la Feralpisalò è una grande squadra. Se giochiamo come sappiamo, e ci ricordiamo di chi siamo, possiamo vincere con tutti. Adesso il campionato è in discesa, ma quando c’è la discesa si può anche inciampare. Io sono stanco, e quando sono stanco non posso fare le cose bene. Non mi aiutano neanche i social, perché non accetto di sentire certe continue calunnie nei miei confronti. Ora è venuto fuori che io ho venduto Mancuso e Vallocchia per comprare degli appartamenti a mia nipote, mentre io qui ci ho lasciato cinque milioni. E queste sono persone di San Benedetto, sia chiaro. Al 99% lascio, ma state tranquilli, non vi lascio in mezzo alla strada. L’anno scorso era diverso, il problema è che la squadra costava troppo e i risultati non c’erano. La situazione non è quella dell’anno scorso, quest’anno sono stanco e voglio andare”.

Torna in auge la suggestione della famiglia Della Valle, reduce dall'esperienza alla Fiorentina? Di loro si parlava per Ascoli o Samb, ma il sodalizio bianconero, come confermato dal presidente Massimo Pulcinelli, non è in vendita...