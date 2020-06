Feralpisalò, Sottili: "Vogliamo giocare i playoff e vincerli"

vedi letture

Il tecnico della Feralpisalò, Stefano Sottili, scalpita in attesa del possibile ritorno in campo e delinea la sua griglia delle favorite in un eventuale playoff. Queste le sue parole rilasciate a Tuttosport: "Mai in passato i giocatori sono stati tre mesi senza allenarsi, ma non deve essere un alibi per nessuno. Vogliamo giocare i playoff, su questo non esiste il minimo dubbio, ma soprattutto deve essere un'occasione per tutti da saper sfruttare nel migliore dei modi, quindi cercando con tutte le nostre forze di vincerli. Favorite? Facile dire il Bari ma ora si azzera tutto. Attenzione a Reggiana, Carpi e Carrarese, ma anche al Sudtirol, che zitto zitto si sta preparando da più tempo per sorprendere tutti". Giocare a porte chiuse è un problema relativo per il tecnico dei gardesani: "Con o senza pubblico, in queste sfide chiunque darebbe il massimo. A Salò non avremo i pienoni di Bari, Reggiana o altre piazze ma sappiamo di avere persone che ci sostengono con passione, affetto e sincerità".