FOCUS TMW - Serie C 2019/2020, ecco le 59 partecipanti allo stato attuale

Si è concluso intorno alle 15:00 il Consiglio Federale, cui è seguita la conferenza stampa del Presidente Gabriele Gravina .

In attesa dei comunicati ufficiali, che dovrebbero essere diramati a breve, sono comunque emerse le nuove indicazioni per la composizione della prossima Serie C, quella del campionato 2019-2020, con 59 squadre che, a ora, prenderanno parte a essa.

Di seguito, il dettaglio:

GIA' IN SERIE C - AlbinoLeffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gozzano, Gubbio, Imolese, Juventus U23, Monopoli, Monza, Novara, Olbia, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Renate, Rende, Rieti, Rimini, Robur Siena, Sambenedettese, Sicula Leonzio, SudTirol, Teramo, Ternana, Triestina, Vibonese, Vicenza Virtus, Virtus Francavilla, Vis Pesaro, Viterbese

RETROCESSE DALLA SERIE B - Carpi, Padova

PROMOSSE DALLA SERIE D - Arzignano Valchiampo, Avellino, Bari, Cesena, Como, Lecco, Pergolettese, Pianese, Picerno

RIAMMESSE - Fano, Paganese, Virtus Verona

RIPESCATE - Modena, Reggiana