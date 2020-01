© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il direttore sportivo del Gubbio Stefano Giammarioli ha parlato dalle colonne de Il Gazzettino del possibile arrivo di Benjamin Mokulu dal Padova: “Non è un mistero che ci sia una trattativa avanzata per portare Mokulu in rossoblu. Lui ha messo Gubbio in cima alle sue preferenze nonostante sia richiesto da piazze blasonate. È un giocatore importante con un costo importante, la trattativa prosegue, ma esiste ancora un certo margine di differenza. Vediamo cosa accade”.