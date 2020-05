Juventus U23, per Ettore Marchi parentesi breve ma intensa: potrebbe rinnovare

vedi letture

Era bastato davvero poco a Ettore Marchi per entrare nelle dinamiche della Juventus U23 e trasmettere al gruppo tutta la sua esperienza. Così come poco è stato il tempo a disposizione per incidere sulla stagione bianconera, dal momento che l’ex attaccante del Monza si è presentato sul rush finale del mercato di gennaio. Il congelamento della stagione, causa emergenza, ha ridotto i tempi della sua avventura in bianconero, almeno fino a questo momento, perché non è escluso che il calciatore venga trattenuto per il prossimo anno. Nelle sue otto gare giocate con la maglia della Juve (tra campionato e Coppa Italia) Marchi ha concesso un assist e messo a segno quattro reti, due da ex, proprio contro il Monza. Il futuro è ancora da decifrare: l’impatto col mondo Juve, però, è stato positivo sia a livello calcistico che umano, e questo lascia ampi margini per un rinnovo della fiducia.