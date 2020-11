La Lega Pro monitora la situazione epidemiologica: i possibili scenari. Le aperture dei quotidiani

Nel corso del Consiglio Direttivo che si è tenuto ieri, la Lega Pro ha anche analizzato anche i diversi possibili scenari nel caso di peggioramento della situazione epidemiologica. Tre macro-ipotesi, legate ovviamente al quando e al perché si fermerebbe il campionato: slittamento del calendario senza playoff, disputa del solo girone d’andata con playoff e playout oppure playoff allargati per determinare tutte le promosse.

In misura più "soft" ne ha parlato anche Tuttosport: "Scenari alternativi se verrà sospeso il campionato". Più nel dettaglio: "Guarda al futuro il consiglio direttivo della Lega Pro riunitosi in video conferenza per confrontarsi sul delicato momento che vivono i club di C ei possibili scenari nel caso in cui il campionato non potesse essere portato regolarmente a termine per la pandemia. Valutato il budget per la stagione 2020-21, con l’obiettivo di ricercare equilibrio dei conti per le difficoltà del Covid-19. Previsti risparmi di spesa pur mantenendo alto il livello dei servizi ai club. Ferma la volontà di continuare a giocare e di portare a termine regolarmente la stagione".

Il Corriere dello Sport apre invece così: "Ecco i possibili scenari in caso di ulteriore crisi". Nel dettaglio: "Francesco Ghirelli e il direttivo di Lega Pro ancora al lavoro su salute e situazione economica. Per quest’ultimo elemento si auspica considerazione dal governo per il calcio di Serie C («Servono aiuti concreti»). La Lega Pro in ogni caso elabora ulteriori programmi di contenimento spese. Il fattore salute delinea tre scenari che saranno esaminati a breve. Secondo la situazione sanitaria, si ragiona su un possibile slittamento del calendario con promozioni e retrocessioni senza playoff e playout; concludere il girone di andata e cristallizzare la classifica con successivi playoff e playout; calendario che resta monco anche nel girone di andata e si va a playoff allargati senza promozione diretta".