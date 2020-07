La Lega Pro sposa il progetto DRAWS: formazione, lotta al doping e altre iniziative

La Lega Pro è entrata a far parte del progetto DRAWS (Doping Raising Awareness among youths in Sport recreational environments), cofinanziato dal programma ERASMUS + SPORT dell'Unione europea.

Si rivolge ai giovani e mira a promuovere l'integrità nello sport e la sua tutela contro la piaga del doping. Coerente con la mission di Lega Pro, il progetto DRAWS prevede una serie di incontri sul tema della formazione, della lotta al doping e altre iniziative dedicate ai giovani che si tradurranno in un documento finale che sarà presentato nel 2022.

Il progetto è stato sostenuto da Lega Pro sin dal primo momento, grazie all’impegno del Vice Presidente Jacopo Tognon, che ne sottolinea l’importanza: “Le squadre di Serie C hanno 12.770 tesserati all’interno dei loro settori giovanili, l’obiettivo di Lega Pro è quello di formarli e, allo stesso tempo, tutelarli dai rischi in cui possono incorrere: tra questi il doping è uno dei più pericolosi. Attraverso questo progetto alcuni dei nostri piccoli calciatori disegneranno in prima persona un fumetto, che sarà strumento per veicolare il nostro messaggio nelle scuole e nei centri sportivi di tutta Europa".

Project Leader è l’Università Cattolica di Milano e gli 8 partner, che per 36 mesi lavoreranno con Lega Pro al progetto, sono : CONI, FISAF - Czech Aerobic And Fitness Union Fisaf.Cz (dalla Repubblica Ceca), IOTC - International Olympic Truce Centre (dalla Grecia), LUSF - Lietuvos Sporto Federaciju Sajunga (dalla Lithuania), LSFC - Latvijas Sporta Federāciju Padome (dalla Lettonia); Lsfa - Sdruzhenie Levski Sport Zavsichki (dalla Bulgaria); Hašk Mladost (dalla Croazia).