Le Lega Pro celebra Antenucci: 500 gare in Italia per l'attaccante del Bari

Un gol che è valso tre punti preziosi per il suo Bari, che sta inseguendo la Ternana in vetta alla classifica, arrivato in una giorno molto speciale: quello delle 500 presenze nel calcio italiano.

Mirko Antenucci, infatti, con ieri ha tagliato questo importante traguardo, celebrato anche dalla Lega Pro: