© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com Franco Lerda, ex tecnico del Vicenza, ha analizzato anche i temi del campionato di Serie C nella corsa verso la cadetteria: “A onor del vero, l'Entella sarebbe già dovuta essere in B. La Serie C è un campionato tosto, ma credo che i liguri la spunteranno: hanno un organico forte e una società seria. Così come credo che, dopo la vittoria sulla Triestina, può essere effettivamente l'anno del Pordenone. La Juve Stabia, invece, dopo tanti pareggi, ha subito la prima sconfitta, ma, seppur con margine ridotto, ha sempre mantenuto la vetta: il Girone C si è riaperto, ma il Trapani dovrà ancora osservare la sosta, e i campani hanno le capacità e i numeri per farcela".