live Serie C, le ufficialità di oggi: Avellino, Costantino firma col Modena

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che terminerà il prossimo 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

18:58 - Grosseto, torna Sersanti e arriva Guedegbe - Alessandro Sersanti torna a Grosseto in prestito dall'ACF Fiorentina dopo lo straordinario campionato vinto lo scorso anno con la maglia del Grifone. Insieme a lui, sempre dalla Fiorentina ma questa volta a titolo definitivo, arriva anche il difensore Romaric Guedegbe, classe 2002, nato in Benin ma con passaporto italiano. Il giocatore è ambidestro e può giocare come terzino sinistro, terzino destro o come centrocampista

18:55 - Modena, preso Costantino dalla Triestina -Il Modena FC comunica di aver acquistato a titolo definitivo dall'Us Triestina Calcio 1918 l'attaccante Rocco Costantino ('90). Il giocatore oggi ha già svolto il primo allenamento ed ha scelto di indossare la maglia numero 2

18:06 - Avellino, preso D'Angelo dal Livorno - L’Us Avellino comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Livorno, le prestazioni sportive del calciatore Santo D’Angelo. Nato il 5 ottobre 1995 a Palermo, il centrocampista siciliano ha avuto le sue prime esperienze da under nel campionato di Eccellenza, stagione 2012/2013, con l’Atletico Campofranco e nel campionato successivo in serie D con il Noto.

17:41 - Carpi, arriva il centrale Gozzi - La società Carpi FC 1909 rende noto di aver positivamente concluso le trattative con il centrale difensivo classe 1986 Simone Gozzi. Gozzi ha sottoscritto con la società biancorossa un contratto di valenza annuale.

17:38 - Padova, colpo Gasbarro in difesa - Il Calcio Padova informa che nel pomeriggio di oggi è stato definito l’accordo con il difensore Andrea Gasbarro che si trasferisce in biancoscudato dall’A.S. Livorno Calcio a titolo definitivo.

17:28 - Potenza, arriva Cianci - Pietro Cianci è un nuovo giocatore del Potenza. L'annuncio è arrivato dalla pagina Facebook del Potenza ha postato una foto del presidente Caiata con lo stesso giocatore.

17:27 - Casertana, preso Buschiazzo - La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Buschiazzo Morel

16:56 - Perugia, preso Elia - AC Perugia Calcio comunica l’acquisizione delle prestazioni del calciatore Salvatore Elia dalla società Atalanta Bergamasca Calcio a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione e contropzione.

16.38 - Rillo al Fano Il Benevento Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all'Alma Juventus Fano 1906 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Rillo.

16.29 - Avellino, tesserati Nikolic e Tito - Attraverso una nota ufficiale, l'Avellino comunica un doppio acquisto. Vestiranno la maglia biancoverde il giovane difensore classe 2001 Mario Nikolic e l'esterno classe '93 Fabio Tito, che ha sottoscritto un contratto biennale.

15.55 - Grosseto, per la mediana arriva Sicurella - Si aggiunge un altro tassello di grande esperienza nel centrocampo del Grosseto: Giuseppe Sicurella, classe 1994, rinforzerà la mediana di mister Magrini. Grande esperienza in Lega pro, lo scorso anno ha vestito la maglia della Sicula Leonzio giocando 25 partite in campionato condite da tre gol, uno in Coppa Italia, e un assist

15.53 - Palermo, triennale per il centrocampista Broh - Jeremie Broh è un nuovo calciatore del Palermo. Per il centrocampista la società ha disposto un ingaggio triennale.

14.57 - Arezzo, capitan Cutolo rinnova fino al 2022. E Luciani fino al 2023 - L'Arezzo è felice ed orgoglioso di annunciare, mediante una nota ufficiale, che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con il capitano Aniello Cutolo per il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2022. Successivamente, è comunicato anche il rinnovo di Alessio Luciani, che ha prolungato il suo contratto con gli amaranto fino al 2023.

13.00 - Pro Patria, una cessione in Serie D - Con una nota la Pro Patria il club lombardo ha comunicato la cessione in prestito dell'attaccante Stefano Banfi alla Caronnese in Serie D.

11:51 - Lecco, dal Cagliari arriva il giovane Nuzzo - Il Lecco comunica l’ingaggio a titolo temporaneo dal Cagliari di Daniele Nuzzo. Attaccante classe 2002, Nuzzo diventa ufficialmente un giocatore bluceleste.

11:50 - Virtus Verona, dal Cittadella arriva De Marchi - La Virtus Verona comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Michael De Marchi, attaccante classe 1994. Veronese doc, approda in rossoblu dal Cittadella con la formula del prestito con riscatto a favore della Virtus e controriscatto a favore del club di B.

10:34 - Cavese, dal Parma arriva Matino. Firma fino al 2022 - La Cavese comunica di aver raggiunto un accordo con il Parma per l’acquisizione, a titolo definitivo, del calciatore Emmanuele Matino. Il difensore classe 1998 torna a indossare la maglia bleufoncé dopo l’ottima stagione passata, sottoscrivendo un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2022.

10:31 - Fermana, dall'Ascoli arriva il giovane Zizzania - La Fermana comunica ufficialmente di essersi assicurata le prestazioni dell’estremo difensore Nunzio Zizzania, classe 2001, proveniente dall’Ascoli: il giovane portiere arriva a titolo definitivo con la formula dell’addestramento tecnico.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

22:21 - Virtus Verona, addestramento tecnico per Mazzolo e Bridi - La Virtus Verona comunica di aver instaurato un rapporto di addestramento tecnico con i giovani calciatori Francesco Mazzolo e Jacopo Bridi. Entrambi classe 2001, il primo (difensore) arriva dall'Udinese dopo essere stato a lungo aggregato alla prima squadra, il secondo (attaccante) è un prodotto del settore giovanile rossoblu.

20:41 - Catania, anche Barisic ai saluti - Secondo addio giornaliero in casa Catania. Il club siciliano rende infatti nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Maks Barisic, che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra.

19:56 - Casertana, Longo risolve consensualmente il contratto - Con un post sul proprio profilo Twitter, la Casertana comunica di aver risolto consensualmente l'accordo con il calciatore Leonardo Longo.

19:57 - Viterbese, dal Milan arriva il baby talento Galardi - Con un comunicato ufficiale, la Viterbese è lieta di annunciare che Gabriele Galardi entra a far parte della rosa gialloblù. Il terzino, classe 2002, arriva in prestito dal Milan

19:56 - Catania, risoluzione con Mujkic - Il Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Adis Mujkic, che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra.

19:38 - Padova, dal Carpi arriva Hraiech: prestito con obbligo di riscatto - Il Padova informa che è da poco stato formalizzato il trasferimento in biancoscudato del centrocampista Saber Hraiech. Il giocatore è stato trasferito dal Carpi con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

19:30 - Pistoiese, non solo Mal. Ci sono altri due innesti - Non solo Mal. La Pistoiese comunica di aver perfezionato anche altre due entrate, contrattualizzando due giocatori che già erano aggregati alla prima squadra. Si tratta del difensore centrale Giorgio Cavalli, classe 2000 svincolato che ha sottoscritto un contratto annuale, del centrocampista centrale Filippo Romani, classe 2001 cresciuto nelle giovanili orange. Per lui addestramento tecnico fino al 30 giugno 2021.

19:23 - Monopoli, Fella saluta. Va alla Salernitana - Il Monopoli comunica di aver trovato l’accordo con la Salernitana per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Fella. L’attaccante classe ’93, nell’ultima stagione con la maglia biancoverde ha totalizzato 17 reti in 30 partite disputate.

19:22 - Arezzo, rescindono il contratto Dell'Agnello e Nolan - Con una nota ufficiale, l'Arezzo comunica che, in data odierna, i calciatori Simone Dell’Agnello e Ryan Nolan hanno rescisso consensualmente i loro contratti che li legavano al Cavallino rispettivamente fino al 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2022.

19:21 - Alessandria, colpo sulla fascia: arriva Mora dall'Atalanta - Christian Mora è un nuovo giocatore dell’Alessandria. Esterno di fascia destra, 22 anni, con 154 partite già all’attivo, Mora arriva in grigio a titolo temporaneo biennale dall'Atalanta, con diritto di opzione per l’Alessandria e controopzione per i bergamaschi.

19:19 - Pro Patria - Con una nota ufficiale, la Pro Patria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Ballarini alla Cremonese. Un altro segnale di crescita del vivaio bianco-blu.

19:18 - Pro Vercelli, tra i pali arriva Tintori. Saluta Mal, va alla Pistoiese - La Pro Vercelli comunica di aver trovato un accordo con la Pistoiese per la cessione – a titolo definitivo – del centrocampista Raoul Mal. Ma per una partenza c'è un arrivo: le bianche casacche hanno infatti trovato l'accordo con l'Inter per l’acquisizione – a titolo definitivo – delle prestazioni sportive di Nicola Tintori, portiere classe 2000.

17.36 - Ravenna, preso il giovane Shiba - La società comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del giovane classe 2001 Cristian Shiba, il giocatore ha firmato un contratto biennale che lo legherà ai colori giallorossi fino a giugno 2022

17.30 - Vibonese, il nuovo direttore sportivo è Luigi Condò - L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo al signor Luigi Condó. Classe 1978, calabrese doc, è nato a Taurianova, Condó è un giovane dirigente che può vantare, tuttavia, una già importante esperienza che gli ha permesso di centrare due promozioni ottenute con Neapolis (dalla D alla Seconda Divisione) e Cosenza (dalla Seconda Divisione alla Lega Pro Divisione Unica). Oltre ai trascorsi con il Noto e Barletta nella scorsa stagione.

17.15 - Carrarese, arriva Manzari in prestito dal Sassuolo - Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver concluso l'acquisizione temporanea dalla società U.S.Sassuolo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Manzari, classe 2000.

16.58 - Pro Sesto, ingaggiato l'ex Modena Spaviero - Con una nota ufficiale la Pro Sesto comunica l'acquisto di Tommaso Spaviero. Esterno offensivo, classe 1999, proveniente dal Modena.

16.41 - Ternana, ecco lo scambio Laverone-Sini con l'Ascoli - L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo di Lorenzo Laverone alla Ternana. Contestualmente il Club bianconero annuncia di aver acquisito dalla Società umbra le prestazioni sportive del difensore Simone Sini. Nato a Sesto San Giovanni il 9 aprile 1992, Sini, impiegato come centrale di difesa o terzino sinistro, ha collezionato 72 presenze in B con Bari, Livorno, Pro Vercelli e Virtus Entella, 128 presenze in Lega Pro con Perugia, Pisa, Viterbese e Ternana, squadra di provenienza e anche 2 in Serie A col Lecce. Sini ha sottoscritto un contratto biennale e vestirà la maglia n. 33.

16.30 - Matelica, difesa blindata con Cason e Magri - Doppio colpo in difesa per il Matelica. Il club marchigiano comunica l'acquisto dei difensori centrali Stefano Cason e Kevin Magri, entrambi classe '95, che nella passata stagione hanno militato rispettivamente nella Pianese e nell'Avezzano.

15:40 - Palermo, colpo Kanoute per l'attacco - L’US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto al Palermo F.C., a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mamadou Kanoute. Al calciatore vanno i ringraziamenti della società per l’impegno profuso con la maglia giallorossa e gli auguri per un buon prosieguo di carriera.

15:18 - Fano, rinnovo per Barbuti - Con una nota l’Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver prolungato il contratto dell’attaccante Riccardo Barbuti fino al 30 giugno 2023.

14:49 - Carpi, risolto il contratto di Mane - Con una nota ufficiale Carpi Fc 1909 comunica di aver risolto, nella giornata odierna, il contratto che legava il mediano classe ’97 Bachir Manè alla società biancorossa. A Manè vanno i più sinceri auguri per un soddisfacente proseguo di carriera.

13:05 - Carrarese, colpo Luci in mezzo al campo - Carrarese Calcio 1908 informa di aver raggiunto un accordo per usufruire del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Luci. Il centrocampista è stato certezza e colonna portante della mediana del Livorno dalla serie A e sino alla serie C, indossando la fascia di capitano. La sua carriera lo ha visto sempre grande protagonista tra I professionisti con ben 473 presenze e 19 reti.

11:26 Grosseto, arriva Russo dal Napoli - Il Grifone rinforza l’attacco con l’arrivo di Raffaele Russo, attaccante classe 1999, dal Napoli. Un fantasista napoletano, che può giocare da mezza punta o da esterno offensivo, vanta già, nonostante la giovane età, presenze e gol con la nazionale under 17, nel Torneo di Viareggio, nella Uefa Youth league e in Serie C, dove ha giocato con le maglie di Pro Vercelli, Rieti e Albissola.

10:57 - Monopoli, Antonino al Grosseto - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’US Grosseto 1912 per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vittorio Antonino.

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

21:45 - Fermana, Ruci già ai saluti - La Fermana comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il centrocampista classe 1996 Alessio Ruci, arrivato in estate in maglia gialloblù. Una decisione presa in accordo con il calciatore per ragioni di natura personale.

20:17 - Casertana, arriva Cuppone dal Pisa - La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Luigi Cuppone. L’attaccante classe 1997 è stato prelevato dell’AC Pisa e da domani sarà a disposizione di mister Guidi. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce fino ad arrivare alla Primavera, campionato a cui ha partecipato anche con la maglia del Carpi. L’esordio tra i professionisti nel 2017 con il Vicenza. Pisa, Paganese, Bisceglie e, lo scorso anno, Monopoli le squadre con cui ha militato in C.

19:17 - Juve Stabia, Forte ceduto al Venezia - Il centravanti Francesco Forte è un calciatore del Venezia. Lo comunica la società lagunare sul proprio sito spiegando che il giocatore arriva a titolo definitivo dalla Juve Stabia e ha firmato un contratto triennale coi veneti.

18:43 - Cesena, arriva l'attaccante Nanni - Ancora un’operazione in entrata per il Cesena FC che questo pomeriggio ha definito l’acquisizione a titolo temporaneo dal Crotone dell’attaccante Nicola Nanni. Per l’attaccante di San Marino, dov’è nato il 2 maggio 2000, si tratta di un ritorno in bianconero dov’era approdato nel 2016 disputando un campionato Allievi e uno Primavera

18:24 - Cavese, risolto il contratto di Galfano - La Cavese 1919 rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Claudio Galfano. La società ringrazia Claudio per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune personali e professionali

18:17 - Casertana, arriva Bordin dallo Spezia - La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bordin. Il centrocampista arriva a titolo temporaneo dallo Spezia. Classe 1998, cresciuto nel settore giovanile della Roma con cui ha completato la trafila fino alla Primavera e conquistato scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, Bordin è un centrocampista che fa della qualità il suo punto di forza. Lo scorso anno ha militato nelle fila della Pistoiese collezionando 19 presenze. 10 presenze per lui in serie B con le maglie di Perugia e Ternana.

18:03 - Matelica, presi Calcagni e Fracassini - Il Matelica ha annunciato l’arrivo del centrocampista classe ‘94 Riccardo Calcagni, lo scorso anno in forza all’Arzignano. In biancorosso arriva anche il difensore esterno classe 2000 Matteo Fracassini che arriva dall'Arezzo.

16:39 - Ravenna, ecco Shiba - La società comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del giovane classe 2001 Cristian Shiba, il giocatore ha firmato un contratto biennale che lo legherà ai colori giallorossi fino a giugno 2022.

16:38 - Legnago, arriva Gasperi dal Sudtirol - F.C. Legnago Salus Srl comunica di aver raggiunto un accordo con la società Fussball Club Südtirol G.m.b.H. – S.r.l. per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Gasperi.

15:50 - Bari, Schiavone passa alla Salernitana: prestito con obbligo di riscatto - Il Bari rende noto di aver trovato l'accordo con la Salernitana per la cessione a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto per i campani, delle prestazioni sportive del centrocampista classe '93 Andrea Schiavone.

14:43 - Arezzo, ecco Sane dall'Hellas Verona - L'Arezzo, con una nota ufficiale, comunica che Adama Sane è un nuovo calciatore del Cavallino. L'attaccante senegalese, classe 2000, arriva in Toscana con la formula del prestito annuale dall’Hellas Verona

14:01 - Monopoli, risoluzione con Triarico - Il Monopoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Vittorio Triarico. Nell’ultima stagione in biancoverde, l’esterno destro nativo classe ’89, ha totalizzato 15 presenze tra Campionato e Coppa Italia

13:32 - Piacenza, in difesa arriva Martimbianco - Il Piacenza comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive del giocatore Riccardo Martimbianco. difensore classe 2001, è cresciuto nelle giovanili del Milan dove ha giocato fino alla Primavera: il giocatore è già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff.

13:31 - Paganese, addestramento tecnico per Esposito. Dal Venezia arriva Cigagna - La Paganese comunica che il calciatore Giuseppe Esposito ha firmato l’addestramento tecnico fino al 2021. E' altresì reso noto che è stato raggiunto l’accordo con il Venezia per il prestito - fino al 30 giugno 2021 - del calciatore Emanuele Cigagna, difensore classe '99.

12:32 - Perugia, è addio con Mazzocchi. Va al Venezia - Il Perugia comunica di aver ceduto a titolo definito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pasquale Mazzocchi al Venezia. L'esterno difensivo lascia il club umbro dopo 62 presenze e due gol.

11:41 - Lecco, che colpo! Ecco Iocolano - Con una nota ufficiale, il Lecco comunica l’acquisto a titolo definitivo di Simone Iocolano, che diventa ufficialmente un nuovo giocatore bluceleste. Il classe '89 arriva dal Monza.

10:31 - Pistoiese, dalla Sampdoria arriva Stoppa - La Pistoiese comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Matteo Stoppa, proveniente dalla Sampdoria, proprietaria del cartellino. Nato a Biella il 27 settembre 2000, arriva in orange con la formula del prestito e tesseramento in scadenza al 30 giugno 2021.

09:56 - Giana Erminio, dall'Inter arriva un promettente terzino - La Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Davide Zugaro De Matteis, che arriva in prestito dall'Inter fino al 30 giugno 2021. Terzino sinistro classe 2000, Zugaro ha giocato la stagione scorsa tra le fila dell'Olbia, scendendo in campo contro la Giana nella gara di ritorno dei playout giocata a Gorgonzola.

MARCOLEDÌ 23 SETTEMBRE

21:11 - Cavese, arriva l'attaccante Montaperto - La Cavese 1919 è lieta di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Montaperto, proveniente dall’Empoli. L’attaccante esterno, nato a Palermo il 23 gennaio 2000, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2021.

19:47 - Reggina, Matti Nielsen alla Pro Vercelli - Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la FC Pro Vercelli per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Matti Lund Nielsen a titolo definitivo.

19:42 - Novara, dallo Spezia arriva Colombini - Lo Spezia Calcio rende noto di aver ceduto al Novara, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del difensore classe 2001 Lorenzo Colombini.

19:27 - Potenza, arriva il difensore Boldor - Il Potenza ha finalizzato l'acquisto del difensore rumeno Deian Boldor, difensore classe '95, attualmente svincolato e nella passata stagione in prestito al Partizani Tirana dall'Hellas Verona.

18:57 - Alessandria, Gerace in prestito in Serie D - Trasferimento a titolo temporaneo di un anno per Matteo Gerace che passa al Siena. A Matteo il sincero in bocca al lupo per la nuova esperienza professionale.

18: 50 - Poker d'arrivi in casa Legnago - F.C. Legnago Salus Srl comunica di aver raggiunto un accordo con la società SSC Napoli per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Lorenzo Sgarbi e Alessandro Zanoli. La Società comunica altresì l’arrivo, sempre a titolo temporaneo, del calciatore Edoardo Colombo, sempre a titolo temporaneo, dalla Juventus F. C. Spa. E’ stato poi raggiunto un accordo per la riconferma di Mohammed Amine Chakir, attaccante marocchino classe 2000, già protagonista in biancazzurro nella scorsa stagione.

17:46 - Novara, Nardi passa alla Cremonese - La Cremonese ha annunciato sul proprio sito l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Filippo Nardi, centrocampista del Novara.

17:12 - Pergolettese, rinnovato il prestito di Ghidotti -La Pergolettese ha annunciato il rinnovo del prestito dalla Fiorentina del portiere classe 2000 Simone Ghidotti.

17:09 - Avellino, Parisi passa all'Empoli - L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’US Avellino 1912 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Fabiano Parisi.

16:25 - Perugia, arriva Baiocco fra i pali - A.C. Perugia Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazione sportive del portiere classe ’89 Paolo Baiocco.

16:00 - Sarzi Puttini saluta Carpi e approda in B. Lo prende l'Ascoli - Attraverso una nota ufficiale, il Carpi comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il calciatore Daniele Sarzi Puttini all‘Ascoli.

15:14 - Cavese, accordo triennale con Oviszach - La Cavese annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Udinese'per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Oviszach. L’attaccante ha sottoscritto con il club bleufoncé un contratto fino al 30 giugno 2023.

14:48 - Albinoleffe, ecco Malberti in difesa - L'AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore classe '98 Andrea Malberti. Originario di Limbiate (MI), cresciuto nel settore giovanile del Milan, dopo le esperienze nelle formazioni Primavera di Milan e Novara, nelle ultime tre stagioni ha indossato la casacca della Vibonese .

14:44 - Perugia, dalla Pro Vercelli arriva Crialese - Il Perugia comunica l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Carlo Crialese. Il classe '92 arriva in prestito dalla Pro Vercelli con diritto di opzione.

12:51 - Juve Stabia, contratto biennale per Tomei - La Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Matteo Tomei, classe ’84, fino al 30 giugno 2022. Il giocatore si è già aggregato al gruppo allenato da mister Padalino.

10:34 - Pro Sesto, due innesti dal Monza - La Pro Sesto ufficializza due nuovi arrivi dal Monza: vestiranno la maglia biancoceleste il portiere Federico Del Frate ed il centrocampista Federico Marchesi. Del Frate, comasco classe 1995, ha all’attivo oltre 100 presenze in serie D con le maglie di Borgosesia e Caronnese. Federico Marchesi è nato a Bergamo nel 1999. Centrocampista centrale, lo scorso anno ha militato nel Lecco segnando una rete in 14 presenze

10:27 - Renate, dalla Fiorentina arriva Lakti - Il Renate, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dalla Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erald Lakti. Classe 2000, è un centrocampista con spiccate doti difensive cresciuto nel vivaio del club gigliato, e nella scorsa stagione in forza al Gubbio, che se lo è visto soffiare dalla truppa nerazzura, dove rimarrà fino al 30 giugno 2021

09:16 - Novara, ceduto Bortolussi al Cesena - La notizia anticipata, trova conferma nel comunicato del Novara, che fa sapere di aver raggiunto l’accordo con il Cesena per la cessione onerosa a titolo definitivo di Mattia Bortolussi.

09:14 - AlbinoLeffe, tra i pali arriva Caruso - L'AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dalla Sanremese le prestazioni sportive del portiere classe 1999 Simone Caruso. Originario di Genova, cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Virtus Entella, Caruso ha già disputato 86 partite in Serie D con le maglie di Albissola, Lavagnese e Sanremese.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

21:52 - Alessandria, colpo in difesa: c'è Blondett - Al termine di trattative serrate, superando l’agguerrita concorrenza di altre società, Edoardo Blondett, difensore classe '92, si lega ai Grigi con un contratto biennale.

21:45 - Ternana, rinnovo per Diakitè - La Ternana Calcio comunica di aver sottoscritto un contratto annuale con il calciatore Modibo Diakitè. Il difensore francese si è quindi legato al club rossoverde fino al 30 giugno 2021.

21:24 - Alessandria, triennale per Macchioni - Il giovane Alessandro Macchioni e l’Alessandria Calcio si legano per i prossimi tre anni con la firma del suo primo contratto da professionista da parte del giovane difensore prodotto del vivaio Grigio.

20:54 - Cavese, torna il centrocampista Migliorini. - La Cavese 1919 annuncia di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Andrea Migliorini. Il centrocampista Veneto, classe 1988, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Per Andrea si tratta di un ritorno a Cava de' Tirreni, dopo l'esperienza nella stagione 2018/19 sempre alla corte di Giacomo Modica.

19:27 - Teramo, arriva l'attaccante Di Francesco - Davide Di Francesco è un nuovo giocatore del Teramo. L'attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno dall'Ascoli.

18:38 - Feralpisalò, arriva Morosini dal Monza - Tommaso Morosini viene ceduto a titolo temporaneo annuale alla Feralpisalò, club inserito nel Girone B della Serie C.

17:14 - Pontedera, preso l'attaccante Magrassi - L'U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Andrea Magrassi.

17:09 - Lucchese, dall'Atalanta arriva Signori - La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall'Atalanta, il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Signori, centrocampista classe '01.

16:44 - Giana Erminio, torna il difensore Bonalumi - A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Simone Bonalumi, con un contratto che lo legherà alla società sino al 30 giugno 2021. Difensore centrale classe 1994, dopo un anno di assenza durante il quale ha vestito la maglia dell’Arzignano Valchiampo, nel girone B di Serie C, collezionando 19 presenze nell’anomala stagione condizionata dal lockdown, Bonalumi ritorna in biancazzurro dopo aver giocato agli ordini di mister Albè ininterrottamente dalla stagione 2013/14 – contribuendo a conquistare la promozione in Lega Pro – alla stagione 2018/19.

15.00 - Vis Pesaro, ecco Bastianello. Le opzioni dell'accordo con il Frosinone - La Vis Pesaro comunica di aver prelevato in prestito dal Frosinone le prestazioni sportive di Paolo Bastianello, portiere classe ’98. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Frosinone, club di Serie B in cui ha militato nell’ultima stagione

14.43 - Fermana, risoluzione con il centrocampista Mantini - La Fermana comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il centrocampista classe 1998 Giorgio Mantini.

14.36 - Avellino, accordo su base biennale per Adamo - L'Avellino comunica di aver ingaggiato il calciatore Emanuele Adamo. Nato a Napoli il 19 giugno 1998, l’esterno cresciuto nelle giovanili del Foggia ha stipulato con il club irpino un accordo biennale.

14.16 - Monopoli, Nicoletti è un giocatore biancoverde - Il Monopoli comunica di aver raggiunto l’accordo con il Catanzaro per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Nicoletti, fino al 30 giugno 2022.

13.49 - Colpo grosso della Carrarese: arriva Doumbia - La Carrarese rende noto di aver concluso l'acquisizione, a titolo definitivo dalla Reggina, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abdou Doumbia, che vanta 212 presenze e 40 reti in Serie C. Il francese è stato protagonista con le maglie di Reggina e Livorno di due promozioni in Serie B.

10.55 - Albinoleffe, dal Torino arriva Savini - L'AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Torino le prestazioni sportive diAlberto Savini. Il portiere classe 1999 si lega così alla società bluceleste dopo una stagione in prestito, la scorsa, in cui ha totalizzato 16 presenze tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playoff.

10.05 - Cavese, dal Milan ecco Forte. Accordo biennale - La Cavese annuncia di aver raggiunto un accordo con la società Milan per l’acquisizione, a titolo definitivo, del calciatore Riccardo Forte. L’attaccante esterno classe 1999 ha firmato un accordo annuale, con opzione fino al 30 giugno 2022.