Livorno, per domenica Dal Canto avrà quattro innesti. Ma slitta il deposito della fideiussione

vedi letture

Il portiere Giuseppe Stancampiano, il terzino Andrea Gemignani, il centrocampista Andrea Bussaglia e il trequartista Andrea Mazzarani: questi gli innesti che, stando a quanto riferito da Il Tirreno - ed. Livorno, dovrebbero arrivare a Livorno a stretto giro di posta, considerando che a mister Alessandro Dal Canto era stato promesso che per domenica avrebbe avuto una rosa più robusta rispetto a quella vista finora.

Da tempo si parla di rinforzi per la formazione labronica, con i nomi che sono variati nel tempo, considerando che non tutti hanno optato per aspettare l'esito delle varie vicende societarie che hanno coinvolto il club, e che tutt'ora presentano qualche tassello da sistemate. Uno di questi, però, riguarda la fideiussione necessaria a tesserare i quattro calciatori citati, che ancora non è stata depositata.

Ma da parte del general manager Danilo Mariani c'è fiducia in merito: "Domenica il nostro mister avrà a disposizione i rinforzi che gli servono. Questo vuol dire che entro giovedì la fideiussione sarà stata sicuramente presentata".

Occorre infine ricordare che si avvicina anche la data per gli stipendi e contributi: scadenza fissata al 16 novembre.