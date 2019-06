Lucchese, Massone: "Senza stadio inutile presentare la documentazione"

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Angelo Massone, avvocato che ha curato la presentazione della domanda di concordato preventivo della Lucchese, ai microfoni di GazzettaLucchese ha annunciato che il club non presenterà la domanda di iscrizione alla prossima Serie C, a causa della mancanza di disponibilità dello stadio: “Abbiamo avuto la conferma che non c'è lo stadio, dunque inutile presentare il resto della documentazione. Lo stadio non è disponibile almeno nei tempi che si rendono necessari, ovvero entro oggi, mentre per il resto eravamo pronti. - continua Massone spiegando che verrà presentata un’istanza al presidente della FIGC Gabriele Gravina - Serve una deroga visto che il collegio di garanzia del Coni non ha ancora definito il ricorso sulla fideiussione, visto che siamo in presenza di una procedura di concordato preventivo e visto che abbiamo avuto tempi ulteriormente accorciati. Le possibilità che sia accolto? Vedremo, noi lo facciamo già oggi. Quello che a ora è chiaro è che non presenteremo il resto della documentazione visto che chiedono il rispetto di ogni paramentro. Per farlo ci serve una deroga".