Massone: “Iscrizione Lucchese? Lo sapremo lunedì”

Angelo Massone, avvocato che ha curato la presentazione della domanda di concordato preventivo della Lucchese, ha così commentato il futuro dei rossoneri a GazzettaLucchese: “Se non ce l'avessimo fatta, lo direi. E invece è tutto rinviato all'ultimo giorno, anche se domani e domenica saranno due giorni di lavoro per quanto sarà possibile. Oggi sono intervenuti alcuni passi in avanti su tutti i fronti, tutti i soggetti stanno dando il massimo per arrivare a garantire l'iscrizione. a partire dalla Lega che ci ha accreditato oltre 120mila euro che faranno scendere l'importo totale da garantire. Anche il Comune sappiamo sta facendo il possibile per trovare un impianto alternativo, sono in piedi due-tre ipotesi, non posso dirle di più. Qualche progresso ma non ancora la soluzione definitiva anche per l'Agenzia delle Entrate. Vedremo se sarà possibile solo lunedì, non avessi più speranze, ripeto, lo avrei detto. Il passaggio delle quote? Non ce la faremmo: stiamo lavorando affiché un socio vecchio, Castelli, paghi attraverso la sua posizione di socio di maggioranza per poter andare al notaio con calma ei giorni successivi, ovviamente con tutte le garanzie del caso per Ferrando che deve pagare".