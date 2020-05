Modena, non solo Matteassi: idee Grammatica e Dolci per il ruolo di direttore sportivo

Secondo le ultime indiscrezioni di TuttoC.com, non c'è solo Luca Matteassi in corsa per il ruolo di direttore sportivo di casa Modena. La trattativa infatti non è ancora chiusa e ci sono comunque altri nomi valutati dal club canarino. Tra questi spiccano quello di Giovanni Dolci, ds della Pistoiese (negli scorsi giorni associato anche alla Feralpisalò) e Andrea Grammatica, già dirigente sportivo alla Virtus Entella, alla Reggiana e alla SPAL.