Ufficiale Modena, interrotto il rapporto con il direttore sportivo Davide Vaira

Il Modena F.C. comunica l’interruzione del rapporto con il ds Davide Vaira, con il quale ha condiviso il progetto tecnico delle ultime 3 stagioni sportive nelle quali è stata ottenuta la promozione con il ritorno in Serie B, la vittoria della Supercoppa di Serie C e due consecutivi piazzamenti al decimo posto nel campionato cadetto.

Grazie. Augurandogli il meglio per il futuro, la famiglia Rivetti ringrazia e abbraccia Davide Vaira con il quale ha dato vita al suo primo ciclo tecnico alla guida del Modena F.C. Resta e resterà, al di là dell’attuale separazione delle strade professionali, il rapporto umano: immutato e basato sulla stima reciproca.

Il saluto. “Sono state tre stagioni intense, diverse fra loro, a tratti difficili, ma bellissime e indelebili – sottolinea Vaira -. Ringrazio la famiglia Rivetti per l’opportunità che mi è stata concessa e per la fiducia: abbiamo condiviso tutto in questo triennio con il massimo rispetto dei ruoli e delle responsabilità. Se oggi mi sento un dirigente più forte è grazie agli insegnamenti del presidente Carlo, dei tanti confronti soprattutto con Matteo, ma anche con Silvio, Camilla, Ilaria. Nel calcio i cicli si aprono e si chiudono, ma l’amicizia resta. Un grazie a tutti i componenti del Modena F.C. – dai calciatori ai collaboratori, dagli allenatori al personale del Settore Giovanile – e a Modena, città meravigliosa nella quale ho avuto il privilegio di conoscere molte persone di valore”.