Monopoli, il club valuta l'ingaggio di Barreto: è fermo dal 2015

© foto di Federico De Luca

Paulo Vitor Barreto potrebbe tornare in campo dopo una lunga assenza dai terreni di gioco. Come riporta Sky infatti, l'attaccante brasiliano, di fatto svincolato dal 2015, potrebbe ripartire dal Monopoli. Il club biancoverde sta valutando il giocatore, Barreto si sottoporrà a test atletici e visite mediche. In caso di esito positivo, sarà aggregato alla rosa per il periodo del ritiro estivo.