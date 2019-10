Monopoli, Scienza: "C'è fame, i ragazzi vogliono che si parli di loro"

Giuseppe Scienza, allenatore del Monopoli secondo da solo in classifica dopo la vittoria di misura in casa del Rieti. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa, raccolte da TuttoCalcioPuglia.com: "Dopo l'1-0 abbiamo creato diverse palle gol per raddoppiare, dobbiamo migliorare ancora in fase realizzativa. Le partite vanno chiuse a tempo debito, sempre. Tuttavia, abbiamo subito preso il controllo del campo e poi sofferto. Usciamo bene da un ciclo di partite terribili, ci siamo confermati anche in queste ultime trasferte. Non posso che dichiararmi soddisfatto, c'è fame. I ragazzi vorrebbero fare una stagione in cui si possa parlare maggiormente di loro. La società stessa sta portando avanti un bel discorso, anche coi giovani".