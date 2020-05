Nuovo stadio per la Casertana, Il sindaco: "Entro giugno progetto in consiglio comunale"

A Caserta si sogna un nuovo stadio per la Casertana del presidente D’Agostino. Oggi dalle colonne del Corriere dello Sport sul tema si è espresso anche il sindaco della città campana Carlo Marino: "Entro la seconda metà di giugno, contiamo di portare il progetto in consiglio comunale. Il Coronavirus ha rallentato la procedura, ci siamo interfacciati con videochiamate e scambi di Pec, ma nonostante le difficoltà l'iter non si è mai fermato. Lavoriamo per regalare uno stadio bellissimo ai casertani. E' una sfida e vogliamo vincerla. Pensiamo possa essere un'opera all'avanguardia Tornare a frequentare gli stadi, ad oggi, è inimmaginabile. Il Covid-19 ci trascinerà in un mondo diverso, con nuove regole per assistere alle partite di calcio. Chissà che Caserta non possa essere presa d'esempio. Cosa mi auguro? Spero che lo Stato vada in soccorso delle società e che la Casertana possa rialzarsi e tornare al più presto a giocare".