© foto di Federico De Luca

Attraverso il sito ufficiale del Potenza l’attaccante Victor Obinna, che in questi giorni si è allenato con il club rossoblù, ha salutato la piazza spiegando di dover lasciare la città per motivi personali senza sapere se questo sarà un addio o un arrivederci: “L’accoglienza è stata ottima, mi sono trovato subito bene coi compagni e il mister. Ho avuto un piccolo problema familiare e devo tornare subito a casa per risolvere la situazione. Questo però potrebbe essere solo un arrivederci. - conclude Obinna - Auguro a Potenza di chiudere al meglio questa stagione, spero di poter conquistare i play off e anche vincerli”.