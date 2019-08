Piacenza, Gatti: "Cercavamo Paponi da 3 anni. Lo ha consigliato Cacia"

© foto di Alessio Lamanna

Stefano Gatti, presidente onorario del Piacenza, a Libertà ha commentato l'arrivo di Daniele Paponi dalla Juve Stabia, per il quale manca solo l'ufficialità: "È un innesto che abbiamo voluto fortemente e per il quale mio fratello Marco spinge da almeno tre anni. Lo conosciamo benissimo e non vediamo l'ora di osservarlo all'opera con la maglia biancorossa. Paponi arriva nella veste di compagno d'attacco ideale di Cacia. Lo stesso Daniele ha caldeggiato il suo arrivo perché sa cosa può combinare con Paponi al suo fianco".