Pistoiese, Asta: "Fondamentale vincere e l’abbiamo fatto"

© foto di Simone Venezia/Fotolive

Dopo il successo di Cuneo, il tecnico della Pistoiese Antonino Asta ha commentato in sala stampa: "Oggi era fondamentale vincere e l’abbiamo fatto - riporta pistoiasport -. Non siamo stati perfetti, abbiamo giocato a sprazzi, ma quel che conta era vincere ancora ripetendo il successo di Siena. Abbiamo saputo soffrire da squadra vera, concedendo soltanto un paio di occasioni ad una formazione di grande spessore come il Cuneo. Oggi si può dire che ognuno abbia fatto al meglio il proprio mestiere. Pagnini ha parato le poche conclusioni arrivate e Momentè ha segnato sulla prima occasione che ha avuto. Forse dovevamo chiuderla prima, ma la squadra ha dimostrato di saper soffrire bene agli attacchi avversari. Pur abbassandosi troppo in certi frangenti, la squadra è rimasta compatta e alla fine il Cuneo ha creato soltanto qualche sporadica occasione. Fisicamente eravamo un po’ provati dalla sfida di Siena. Come loro, anche noi non ci siamo espressi al meglio su tutti i novanta minuti, giocando soltanto a sprazzi. Ho chiesto ai ragazzi un ultimo sforzo per chiudere nel migliore dei modi un mese davvero di apnea, tante sono state le partite giocate senza sosta. Fanucchi e Piu sono entrati a partita in corso ma non stavano benissimo, di fatto non hanno inciso come avrebbero dovuto"-