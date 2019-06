Pistoiese, Pancaro attende l'ufficialità: va definendosi lo staff del tecnico

© foto di Giuseppe Scialla

Non c'è ancora l'ufficialità ma Giuseppe Pancaro sarà il tecnico della Pistoiese a partire dal 1° luglio. Come evidenzia PistoiaSport.com in questi giorni il club arancione sta definendo lo staff cha lo affiancherà nella sua avventura in Toscana. Il vice potrebbe essere uno tra Mirko Savini e Vito Tammaro, ma non è da escludere a priori la conferma di Alberto Nardi, vice di Antonino Asta nella passata stagione. Per quanto riguarda l'allenatore dei portieri Enzo Biato è candidato a prendere il posto di David Biancalani mentre da Lucca potrebbe arrivare il nuovo team manager: Vanni Pessotto. Ottime chances di conferma invece per il preparatore atletico Eduardo Pizzarelli.