Fonte: TuttoC.com

Raggiunto da TuttoSamb.it Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, non nasconde tutta la propria delusione per la sconfitta di Bolzano contro il Südtirol​​​​​​: “Sono veramente stanco di vedere la mia squadra sconfitta fuori casa. Mi hanno detto che abbiamo fatto una buona partita che io non ho visto interamente, evidentemente sto perdendo stimoli importanti e questa non è una bella cosa. Abbiamo preso ancora gol alla fine, ma non possiamo sempre parlare di sfortuna. Russotto sostituito nel momento migliore? Sono contento per le prestazioni di Sala e Stanco, ma vedo sempre fare errori elementari degli allenatori nei cambi”.