Ufficiale Primo contratto pro per Dagasso. Firma con il Pescara fino al 2028

"Annoverato tra i primi 10 migliori profili giovanili della lega C e divenuto in breve tempo un pezzo importante del centrocampo di mister Zeman, il giovane talento nato a Penne, il 1 aprile 2004, dopo aver svolto l’intero percorso sportivo nelle giovanili BiancAzzurre e messo a segno il suo primo gol nel calcio dei grandi nella partita contro l’Olbia, firma oggi il suo primo contratto da professionista e si lega al Pescara sino al 2028. #ForzaMatteo ": è con questa nota ufficiale, integralmente riportata, che il Pescara ha annunciato la firma sul primo contratto da professionista per Matteo Dagasso.

Al momento attuale il giocatore ha all'attivo 17 presenze in campionato, condite da un gol e da un assist.