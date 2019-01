© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Solito rebus sui social per annunciare un nuovo acquisto di mercato in casa Reggina. Il club amaranto infatti ha chiuso per Matteo Procopio dal Sudtirol - col benestare del Torino proprietario del cartellino - e lo ha fatto come di consueto per gli ultimi ingaggi con un simpatico sketch. Questa volta, sulla pagina Facebook del club calabrese c'è Mr.Bean.