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Serie C, il Catania dilaga: sei gol al Giugliano e doppietta per Coda

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:54Serie C
25.10.2026 16:54Serie C
Fonti preferite
Il Catania travolge 6-0 il Giugliano: Coda realizza una doppietta, a segno anche Cavuoti, Cicerelli, Caturano e Liguori.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dominio del Catania, che infligge una pesantissima sconfitta al Giugliano: finisce 6-0 per gli etnei, trascinati dalla doppietta di Coda. A segno anche Cavuoti, Cicerelli, Caturano e Liguori.

SERIE C - 11ª GIORNATA
GIRONE A
Treviso-Dolomiti Bellunesi 2-1
32' Brigati (T), 67' Lewis (D), 87' Romeo (T)
Alcione-Carpi 1-2
23' Rolfini (A), 40' e 76' Figoli (C),
Union Brescia-Cittadella 2-1
25' Rizzo Pinna (B), 42' Ndrecka (C), 70' Silvestri (B)

Domenica 25 ottobre
Renate-AlbinoLeffe 0-0
Trento-Juventus Next Gen 2-1
32' Leone (J), 67' Molina (T), 75' Ladisa (T)
Desenzano-Giana Erminio 1-2
37' Magazzu (G), 47' Santini (D), 75' Ballabio (G)
Ore 17.30 - Arzignano Valchiampo-Novara
Ore 17.30 - Lecco-Folgore Caratese
Ore 17.30 - Pergolettese-Lumezzane
Ore 17.30 - Pro Vercelli-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 27*, Trento 23*, Union Brescia 22*, Treviso 19*, Ospitaletto 18, Arzignano Valchiampo 17, Alcione 15*, Pergolettese 14, Albinoleffe 14*, Lecco 13, Desenzano 13*, Lumezzane 12, Carpi 12*, Giana Erminio 11*, Novara 10, Juventus Next Gen 10*, Dolomiti Bellunesi 10*, Pro Vercelli 9, Folgore Caratese 6, Renate 5*

* una partita in più

GIRONE B
Ostiamare-Vado 1-2
54' Di Munno (V), 68' Wade (O), 85' Ferro (V)
Perugia-Pescara 1-2
1' Carriero (Per), 47' e 51' rig Merola (Pes)
Pineto-Gubbio 1-0
23' Pellegrino
Atalanta U23-Campobasso 1-2
23' De Nipoti (A), 36' Bifulco (C), 58' Coccia
Sambenedettese-Livorno 2-1
8' Stabile (S), 12' Nicoli (S), 51' Gabbiani (L)
Spezia-Latina 1-1
15' Mateju (S), 42' Plescia (L)
Vis Pesaro-Ravenna 0-4
8' Lonardi, 10' e 27' Maggio, 40' Tenkorang
Forlì-Pianese 0-0
Grosseto-Reggiana 2-0
18' Fiorini, 75' Gori
Torres-Guidonia Montecelio 2-0
18' Bunino, 55' Carboni

Classifica: Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto 22, Pescara 18, Torres 18, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Vado 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14, Atalanta U23 12*, Forlì 12, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

GIRONE C
Altamura-Potenza 2-2
4' Rosafio (A), 22' rig. Castorani (P), 60' Mogentale (A), 83' Petrungaro (P)
Casertana-Bari 1-1
47' Manconi (C9, 67' Gomez (B)
Inter U23-Sorrento 1-1
71' Starita (S), 84' Zuberek (I)
Scafatese-Barletta 1-0
23' Brunet
Savoia-Cosenza 1-1
66' Pascalau (C), 67' Nepi (S)

Domenica 25 ottobre
Monopoli-Audace Cerignola 2-0
38' Cortinovis, 88' Fall
Foggia-Cavese 1-0
88' Ravasio
Catania-Giugliano 6-0
9' Cavuoti, 28' e 35' Coda, 62' Cicerelli, 71' Caturano, 75' Liguori

Lunedì 26 ottobre
Ore 20.30 - Crotone-Casarano
Ore 20.30 - Picerno-Salernitana

Classifica: Potenza 26, Bari 21, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 18, Audace Cerignola 17, Scafatese 17*, Casertana 17, Cavese 15, Salernitana 14*, Inter U23 14*, Foggia 14, Picerno 12*, Altamura 12, Barletta 11, Casarano 11*, Savoia 11, Giugliano 10, Cosenza 6, Crotone 1*°

* una gara in meno
° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva

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