Serie C, gruppo C: Rende-Teramo finisce 1-1

© foto di Andrea Rosito

Termina con un gol e un punto a testa la prima gara del quinto turno nel Girone C fra Rende e Teramo. Primo punto in campionato per i calabresi che acciuffano il pari nel finale. Il vantaggio degli abruzzesi, con Bombagi, era arrivato al minuto 41 direttamente su punizione. Poi, a un quarto d’ora dal termine, il pareggio del Rende che vale l’1-1 finale arriva con un gran pallonetto di Rossini.