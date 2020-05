Serie C, la proposta di Torrente: "Mini play off in campo neutro per decidere la 4^ promossa"

Il tecnico del Gubbio Vincenzo Torrente ai microfoni di Eleven Sport ha lanciato la sua proposta per decidere la quarta promozione in Serie B qualora il campionato non dovesse ripartire: “Qualcuno sarà scontento delle decisioni della Lega Pro, ma la priorità è la salute e se il campionato dovesse terminare qui avrei un'idea per decidere l'ultima promossa assieme a Monza, Vicenza e Reggina. Un mini play off in campo neutro e in sicurezza con le seconde e la migliore terza dei gironi. - conclude Torrente parlando anche del Gubbio come riporta Tuttoc.com - Sono subentrato in corsa in una squadra in difficoltà, terzultima in classifica. L'inizio non è stato semplice, i primi due mesi ho cercato di dare identità ad una squadra che comunque non è stata costruita da me. Ho dovuto dare nuove disposizioni. Mentre da gennaio la squadra ha trovato questa identità e la mentalità, trovando continuità di prestazioni e di risultati. Eravamo in un grande momento: ci siamo fermati proprio sul più bello. I ragazzi sono cresciuti tanto e ne sono contento".