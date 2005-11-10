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Serie C, il programma di oggi: Citta per l'allungo, il Giugliano cerca punti dopo il cambio

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 08:19Serie C
19.10.2026 08:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

La 10ª giornata di Serie C si conclude oggi, con il Girone A che si prende la scena con 4 partite in programma. Serata cruciale per la vetta, con il Cittadella che riceve l'Arzignano e il Brescia che va a fare visita alla Giana Erminio. Cerca punti per risalire la Juventus Nex Gen, in casa contro il fanalino di coda Renate. In campo anche il Trento, che punta ad avvicinare la vetta avendo come avversario di turno la Dolomiti Bellunesi. Da ricordare infine anche l'unica sfida valida per il Girone C ovvero quella tra Giugliano - che ancora deve scegliere la nuova guida tecnica - e Foggia.

Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C - 10ª GIORNATA

GIRONE A
Pro Vercelli-Lecco 0-5
21' Pellegrino, 44' Casarotto, 50' Manetti, 52' Urso, 78' Sidler
Carpi-Lumezzane 3-1
35' Anatriello (L), 49' Figoli (C), 87' Sall (C), 90+7 Montipò (C)
Sabato 17 ottobre
Folgore Caratese-Treviso 0-2
45+2' Rossi, 62' Paganini
AlbinoLeffe-Novara 2-2
Dell'Erba (N), 49' Sali (A), Romano (N), Faggi (A)
Alcione Milano-Desenzano 4-1
2', 42' Rolfini (A), 17' Pirola (A), Procaccio (D), 69' Morselli (A)
Ospitaletto-Pergolettese 2-3
25' Tigani (O), 45'+1 Gobbi (O), 73' aut. Stefanoni (P), 80' Roversi (P), 84' Rossetti (P)

Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Cittadella-Arzignano
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Trento
Ore 20:30 - Giana Erminio-Brescia
Ore 20:30 - Juventus U23-Renate

Classifica del Girone A di Serie C Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18*, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Treviso 16*, Alcione Milano 15*, Pergolettese 14*, Lecco 13*, Desenzano 13*, AlbinoLeffe 13*, Lumezzane 12*, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 10*, Carpi 9*, Pro Vercelli 9*, Juventus Next Gen 7, Folgore Caratese 6*, Giana Erminio 5, Renate 4

* una gara in più

GIRONE B
Livorno-Grosseto 4-4
3' e 12' Malagrida (L), 7' Sabbattini (G), 45' Andreoli (G), 52' Pitti (G), 55' Malotti (L), 75' Fantacci (G), 88' Mancini (L)
Guidonia Montecelio-Forlì 3-2
17' Tonetto (G), 29' Vertainen (G), 57' Gabellini (F), 83' Perini 8F), 85' Spavone (G)
Pianese-Pineto 0-0
Reggiana-Torres 2-0
35' Sipos, 40' Portanova
Vado-Sambenedettese 2-2
22' Candellori (S), 75' rig Cernigoi (V), 76' Vita (V), 90+7' Stabile (S)
Campobasso-Perugia 1-5
23' Canotto (P), 35' Stoppa (C), 55' Tozzuolo (P), 76' Langella (P), 90' Dottori (P), 90+3' Sabbatani (P)
Latina-Vis Pesaro 1-0
30' Tomaselli
Gubbio-Atalanta U23 0-2
83' Diao, 90+1' Bonanomi
Ravenna-Spezia 0-1
56' Jimenes
Pescara-Ostiamare 2-0
45'+2 D'Ausilio, 53' Erradi (P)

Classifica del Girone B di Serie C Spezia 28, Ravenna 20, Grosseto 19, Reggiana 17*, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Pescara 15, Torres 15, Latina 13, Vado 12, Atalanta U23 12*, Campobasso 12, Forlì 11, Ostiamare 9, Pianese 8, Pineto 8*, Sambenedettese 7, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

GIRONE C
Inter U23-Monopoli 2-4
7' e 90' Zuberek (I), 12' rig. e 47' Vido (M), 25' Scipioni (M), 85' Fall (M)
Potenza-Catania 2-1
3' Ghisolfi (P), 66' Castorani (P), 90+6' Allegretto (C)
Salernitana-Scafatese 2-2
13' Proia (SC), 54' Tascone (SA), 70' D'Ursi (SA), 86' Longo (SC)
Audace Cerignola-Savoia 4-0
1' D'Orazio, 18' e 22 Volpe, 90+1' Nanula
Cavese-Casarano 5-2
18' Fella (Cav), 26' Macchi (Cav), 38' Logoluso (Cas), 45+2' rig. Chiricò (Cas), 47' Minaj (Cav), 67' Nunziata (Cav), 80' Sava (Cav)
Cosenza-Altamura 1-3
39' Curcio (A), 45' Dalmazzi (C), 46' Malcore (A), 52' rig. Curcio (A)
Bari-Crotone 0-0
Barletta-Picerno 1-0
77' Ongaro
Sorrento-Casertana 0-0

Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Giugliano-Foggia

Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 25, Bari 20, Sorrento 19, Audace Cerignola 17, Catania 16, Casertana 16, Cavese 15, Monopoli 15, Scafatese 14*, Salernitana 14, Inter U23 13*, Picerno 12, Foggia 11*, Barletta 11, Casarano 11, Altamura 11, Savoia 10, Giugliano 7*, Cosenza 5, Crotone 1°

* una gara in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

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