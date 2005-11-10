Serie C, il Trento batte la Juventus e si riprende il 2° posto. Vince anche il Monopoli
Daniel Uccellieri
Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 12.30. Nel Girone A successo per il Trento, che batte 2-1 la Juventus NG e si riprende il secondo posto in classifica. Reti bianche invece fra Renate e Albinoleffe. Nel Girone C il Monopoli si impone 2-0 con il Cerignola.
SERIE C - 11ª GIORNATA
GIRONE A
Treviso-Dolomiti Bellunesi 2-1
32' Brigati (T), 67' Lewis (D), 87' Romeo (T)
Alcione-Carpi 1-2
23' Rolfini (A), 40' e 76' Figoli (C),
Union Brescia-Cittadella 2-1
25' Rizzo Pinna (B), 42' Ndrecka (C), 70' Silvestri (B)
Domenica 25 ottobre
Renate-AlbinoLeffe 0-0
Trento-Juventus Next Gen 2-1
32' Leone (J), 67' Molina (T), 75' Ladisa (T)
Ore 15.00 - Desenzano-Giana Erminio
Ore 17.30 - Arzignano Valchiampo-Novara
Ore 17.30 - Lecco-Folgore Caratese
Ore 17.30 - Pergolettese-Lumezzane
Ore 17.30 - Pro Vercelli-Ospitaletto
Classifica: Cittadella 27*, Trento 23*, Union Brescia 22*, Treviso 19*, Ospitaletto 18, Arzignano Valchiampo 17, Alcione 15*, Pergolettese 14, Albinoleffe 14*, Lecco 13, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12*, Novara 10, Juventus Next Gen 10*, Dolomiti Bellunesi 10*, Pro Vercelli 9, Giana Erminio 8, Folgore Caratese 6, Renate 5*
* una partita in più
GIRONE B
Ostiamare-Vado 1-2
54' Di Munno (V), 68' Wade (O), 85' Ferro (V)
Perugia-Pescara 1-2
1' Carriero (Per), 47' e 51' rig Merola (Pes)
Pineto-Gubbio 1-0
23' Pellegrino
Atalanta U23-Campobasso 1-2
23' De Nipoti (A), 36' Bifulco (C), 58' Coccia
Sambenedettese-Livorno 2-1
8' Stabile (S), 12' Nicoli (S), 51' Gabbiani (L)
Spezia-Latina 1-1
15' Mateju (S), 42' Plescia (L)
Vis Pesaro-Ravenna 0-4
8' Lonardi, 10' e 27' Maggio, 40' Tenkorang
Domenica 25 ottobre
Ore 14.30 - Forlì-Pianese
Ore 14.30 - Grosseto-Reggiana
Ore 14.30 - Torres-Guidonia Montecelio
Classifica: Spezia 29**, Ravenna 23**, Grosseto 19, Pescara 18**, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16**, Perugia 16**, Vado 15**, Torres 15, Campobasso 15**, Latina 14**, Pineto 14**, Atalanta U23 12, Forlì 11, Sambenedettese 10**, Ostiamare 9**, Pianese 8, Gubbio 7**, Vis Pesaro 4*
* una gara in meno
** una gara in più
GIRONE C
Altamura-Potenza 2-2
4' Rosafio (A), 22' rig. Castorani (P), 60' Mogentale (A), 83' Petrungaro (P)
Casertana-Bari 1-1
47' Manconi (C9, 67' Gomez (B)
Inter U23-Sorrento 1-1
71' Starita (S), 84' Zuberek (I)
Scafatese-Barletta 1-0
23' Brunet
Savoia-Cosenza 1-1
66' Pascalau (C), 67' Nepi (S)
Domenica 25 ottobre
Monopoli-Audace Cerignola 2-0
38' Cortinovis, 88' Fall
Ore 14.30 - Foggia-Cavese
Ore 15.00 - Catania-Giugliano (diretta Rai 2)
Lunedì 26 ottobre
Ore 20.30 - Crotone-Casarano
Ore 20.30 - Picerno-Salernitana
Classifica: Potenza 26**, Bari 21**, Sorrento 20**, Monopoli 18**, Audace Cerignola 17**, Scafatese 17, Casertana 17**, Catania 16, Cavese 15, Salernitana 14, Inter U23 14, Picerno 12, Altamura 12**, Barletta 11**, Casarano 11, Foggia 11, Savoia 11*, Giugliano 10, Cosenza 6*, Crotone 1°
** una gara in più
° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva