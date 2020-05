Sindaco di Bari: "Non possiamo perdere la Serie B per un algoritmo matematico"

Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha parlato ai taccuini del Corriere dello Sport del club biancorosso: "Indubbiamente la famiglia De Laurentiis ha fatto un investimento importante per la categoria ma non è colpa di nessuno se il campionato ad un certo punto si è fermato però possiamo aspettare per capire cosa succede. Probabilmente prenderanno delle decisioni al comitato tecnico scientifico anticipare una soluzione per la C senza che si sia nemmeno parlato dei campionati più importanti mi sembra quanto meno eccessivo. Vedremo quello che si può fare per la serie A poi vedremo per la B e la C. Se la B dovesse svanire? Possiamo perderla sul campo ma non perchè si è usato un algoritmo matematico".