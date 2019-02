Siracusa, Santangelo: "Dimissioni Raciti? Notizie false e destabilizzanti"

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Questa mattina erano circolate delle voci sul futuro del Siracusa che volevano il tecnico Ezio Raciti pronto alle dimissioni, e con lui gli addii di Leo Criaco, Antonello Laneri e alcuni senatori, con il ritorno in panchina di Peppe Pagana. Attraverso i canali ufficiali però l'amministratore delegato del club siciliano ha smentito con forza queste ipotesi: "Notizie false e tendenziose tese a destabilizzare l'ambiente quelle apparse in alcuni siti. - spiega Nicola Santangelo in una nota - Sono prive di alcun fondamento quelle riguardanti il fatto che Peppe Pagana abbia diretto la seduta odierna, così come le presunte dimissioni di Raciti, che resta il nostro tecnico e che oggi non era in campo per motivi di salute. La presenza di Pagana a Rende è legata al fatto che lo stesso è legato da un rapporto di grande amicizia con il presidente Alì ed era nelle vesti di semplice spettatore. Non corrisponde altresì a verità quelle inerenti gli abbandoni di Catania, Palermo e Turati. Così come quello del ds Laneri, che resta al suo posto. In ordine a Turati per la cronaca è rimasto in sede per curare i problemi al polpaccio".