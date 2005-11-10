Lo Spezia continua la sua corsa e rovina il ritorno di Braglia: 2-0 al Gubbio

Lo Spezia non si ferma neppure davanti al cambio di allenatore del Gubbio. Nel giorno dei festeggiamenti per i 120 anni del club, la formazione di Marco Turati supera 2-0 gli umbri al Picco e centra l’ottava vittoria consecutiva in campionato, rafforzando il primato nel girone B di Serie C. Per Piero Braglia, richiamato in settimana al posto dell’esonerato Domenico Di Carlo, il ritorno sulla panchina rossoblu comincia invece con una sconfitta.

Sganzerla e Mazzocchi chiudono i conti nel primo tempo

Lo Spezia impiega appena tre minuti per sbloccare la partita: a firmare l’1-0 è Riccardo Sganzerla, che mette subito la gara sui binari preferiti dai padroni di casa. Il Gubbio fatica a reagire e al 38’ arriva anche il raddoppio, realizzato da Simone Mazzocchi. Due reti nel primo tempo che consentono alla capolista di amministrare senza particolari affanni nella ripresa e di portare a casa un altro successo senza subire gol.

Braglia riparte da una trasferta quasi proibitiva

Non era certamente il debutto più semplice per Braglia, tornato a Gubbio dopo le due stagioni tra il 2022 e il 2024 chiuse entrambe al quinto posto. Il tecnico aveva ereditato una squadra con appena sette punti nelle prime otto giornate e reduce dalla sconfitta nel derby contro il Perugia. Il primo tentativo di inversione di rotta non è riuscito: lo Spezia continua a correre, mentre per gli umbri la necessità di cambiare passo resta intatta.