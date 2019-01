© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Se Leonardo Perez è destinato a restare un sogno irrealizzabile, come spiegato dal ds Paolo Bravo, in casa SudTirol la caccia a un attaccante che possa sostituire il partente Rocco Costantino, seguito da Vis Pesaro, Teramo e Triestina, è aperta. Sono tre, secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, al momento i profili nel mirino della società altoatesina: Sacha Cori del Monza, Matteo Chinellato del Padova e Tommy Maistrello del Vicenza, tutti calciatori in uscita dai rispettivi club.