© foto di Federico Gaetano

Doveva essere una corazzata ed invece la Ternana è entrata in un vortice di risultati negativi che sembra non aver fine. Dopo l'ennesima sconfitta, sabato in casa della Samb, è intervenuto il centrocampista rossoverde Fabrizio Paghera: "Non esiste sfortuna nel calcio, può esistere per una partita ma noi sono oramai un po' di gare che facciamo fatica. Abbiamo evidentemente dei limiti tecnici e caratteriali. Adesso c'è solo da pensare alle prossime e salvare questa stagione. Bisogna parlare di meno e far parlare il campo”. La classifica si fa preoccupante oramai per gli umbri: "Siamo indifendibili, abbiamo avuto tre allenatori tutti bravi, il problema siamo noi che siamo in grande difficoltà. Le strade sono due: o ci disuniamo o ci compattiamo, mettendo da parte tutte le contestazioni. Spero che l'ambiente dia prova di grande maturità: se ci compattiamo, possiamo rendere questa stagione dignitosa".