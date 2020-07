tmw Bari, conferme sul mancato riscatto di Laribi. Tornerà all'Hellas

Il futuro di Karim Laribi è sempre più lontano dal Bari. Il fantasista classe '91, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non rientra infatti nei piani del club pugliese per il prossimo anno e per questo non sarà riscattato dall'Hellas Verona, proprietario del cartellino del giocatore. Una notizia che era nell'aria dopo la mancata promozione e che col passare del tempo trova sempre più conferme.