Fonte: dall'inviata Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato nel corso della serata del Gran Galà del Calcio organizzata dall’Adicosp "I primi sei mesi del mio mandato li ho dimenticati (ride, ndr), li ricordo dal 5 maggio in poi, questi play off stanno regalando grandi gioie anche a livello di pubblico. Il periodo prima è stato complicato, ma alle spalle. La scelta di fondo è valorizzare i giovani, adesso ci saranno anche le Universiadi che sono una tappa importante per noi che stiamo anche cercando di fare crescere i nostri settori giovanili. Non è questione di quanto tempo ci vuole, ma di quando si inizia".